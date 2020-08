Dès l’annonce de la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis, un mouvement d’opposition arabe israélien s’est mis en marche à l’initiative des députés de la Liste arabe israélienne. Calquant leur attitude sur celle de l’Autorité Palestinienne, ces députés ont organisé des manifestations et publié moult déclarations les plus agressives les unes que les autres. Les mêmes expressions étaient entendues à Ramallah, Nazereth et Oum el-Fahm : « l’accord de la honte », « un couteau planté dans le dos de la cause palestinienne », « Mohammed ben Zayed s’est rendu ! », « Le « peuple palestinien va soulever le monde arabe » etc. etc. Les députés arabes à la Knesset ont également signé une initiative internationale contre ces accords à laquelle participent des personnalités arabes israéliennes, des juristes, universitaires et hommes politiques du monde arabe.

Il y a cependant des voix « discordantes » dans la société arabe israélienne. Elles sont minoritaires et ont souvent peur de s’exprimer mais il convient de les faire entendre lorsqu’elles jaillissent car elles peuvent faire tache d’huile. Il s’agit par exemple de Jalal Bana, conseiller en communication et spécialiste de la société arabe :

« Aujourd’hui nous allons aborder une page d’Histoire dans les relations entre Israël et le monde arabe : le premier vol civil officiel depuis Tel-Aviv vers les Emirats arabes unis et pas moins important, un appareil de ligne israélien qui traverse les cieux de l’Arabie saoudite, le pays qui propose aujourd’hui au monde arabe et à une grande partie des pays musulmans un changement de leadership et de vision.

Ce sont deux événements fondateurs de l’Histoire moderne qui ne sont pas moins importants que la paix avec l’Egypte, qui fut la première et la plus surprenante, pas moins importants non plus que les Accords d’Oslo qui étaient censés mettre fin au conflit et on échoué, et pas moins importants que la paix avec la Jordanie, dont la contribution salutaire, du point de vue des Arabes israéliens avait permis l’académisation de dizaines de milliers d’Arabes israéliens.

En tant qu’Arabe citoyen d’Israël, je ne cache pas mon émotion face à tout événement de dialogue, et particulièrement celui-ci. La main sur le coeur, j’aurais tellement aimé être sur ce premier vol, afin de prendre une part active à la normalisation et à la paix entre l’Etat dont je suis citoyen, qui aspire à s’y intégrer et à réussir, et un Etat de la nation, de la religion et de la culture dont je fais partie.

A l’époque d’Oslo, lorsque survint le rêve de la paix avec les Palestiniens et de la normalisation avec 22 pays arabes, les Arabes israéliens avaient été présentés comme un ‘pont vers la paix ». A l’époque, il y a trente ans, j’étais au lycée, je m’étais étonné : pourquoi nous, les Arabes citoyens d’Israël, devrions nous nous contenter d’avoir le rôle de ‘ponts’ ? Même cette définition porte préjudice, car un pont est quelque chose sur lequel on marche pour arriver d’un endroit à un autre. Les citoyens arabes d’Israël doivent être à la pointe et représenter Israël, et non pas seulement un outil pour relier les Juifs au monde arabe.

Une partie du leadership arabe israélien, qui est lié aux Etats qui s’opposent aux Emirats arabes unis se sont dépêchés de satisfaire leurs patrons et ont dénoncé cet accord avec les Emirats. Les citoyens arabes d’Israël ne doivent en aucun cas tomber dans ce piège populiste. Il y a dans cet accord un tel potentiel et tellement d’opportunités qui se préparent, notamment pour les citoyens arabes d’Israël.

Le rêve du rapprochement et des liens avec mes frères de culture et de langue de l’autre côté de la mer devient concret. Cela ressort de manière claire dans les conversations que j’ai avec des habitants du Golfe et particulièrement avec les habitants des Emirats, qui voient Israël et les Israéliens d’une manière différente de laquelle ils ont été habitués. La question palestinienne n’est plus au coeur des relations entre Israël et les pays arabes et n’est plus considérée comme la cause principale du conflit israélo-arabe. Et, n’est pas un secret, ni dans la société arabe israélienne ni dans le monde arabe en général, principalement à cause de l’échec de la direction palestinienne de génération en génération dans la tentative d’unité palestinienne et pour proposer une alternative constructive à la lutte armée.

Le sentiment est que non seulement la paix a échoué, mais aussi la lutte, dans sa forme actuelle. Dès lors, dans le monde arabe, on veut maintenant se libérer du sentiment de responsabilité vis-à-vis de la question palestinienne et avancer. Le monde a changé et il n’attendra pas ceux qui s’entêtent à vouloir rester du mauvais côté de l’Histoire. Citoyens arabes d’Israël ! Ce grand moment est aussi le nôtre ! »

