Les réactions au sein de l’Autorité Palestinienne après la visite historique de la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi sont au bas mot pathétiques et sont à la hauteur de la frustration bien méritée des tenants de cette cause factice face à l’Histoire qui avance cette fois-ci sans eux.

Saeb Arekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, toujours dans l’outrance a déclaré : « Netanyahou dit ‘paix en échange de la paix’ mais pense en fait à l’apartheid. Cette paix est un mot vide qui est destiné à transformer des crimes et des persécutions en choses normales (…) ».

Même le nom de l’avion est dénoncé !

Une caricature publiée dans les réseaux sociaux « palestiniens » donne une idée de leur desseins : on y voit l’avion d’El-Al qui a emmené la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi, avec les mots « Paix » en hébreu, en arabe et en anglais ainsi que le nom de l’appareil « Kiryat Gat ». La légende dit : « Rappelez-vous, la normalisation est une trahison. A partir du moment où l’avion où atterrira à Abou Dhabi, rappelez-vous que Kiryat Gat est une colonie construite en 1954 sur la terre de Palestine et sur les ruines du village Erekat al-Manshiya, conquis par Israël en mars 1948 ».

Au passage, à l’époque du Second Temple et du Talmud, une grande cité juive du nom de Kfar Sha’hlayim se trouvait là.

Photo illustration