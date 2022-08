Cela faisait plus d’un mois qu’Itamar Ben Gvir, le chef du parti Otsma Yehoudit, lançait des appels à son acolyte, Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit) pour qu’ils construisent une liste commune en vue des prochaines élections.

Lors des élections précédentes, leurs deux partis s’étaient présentés ensemble et avait obtenu 7 mandats. Dans les sondages actuels, cette formation est créditée de 10 à 11 mandats mais il apparait aussi que si les deux partis couraient séparément alors Otsma Yehoudit aurait entre 7 et 8 sièges et Hatsionout Hadatit entre 4 et 5.

L’année qui vient de s’écouler a été très bénéfique à Itamar Ben Gvir qui était député pour la première fois. Présent sur de nombreux fronts, comme par exemple lorsqu’il a installé sa permanence parlementaire dans le quartier de Shimon Hatsadik et ses prises de parole très remarquées en ont d’une part l’ennemi numéro 1 de la coalition sortante et d’autre part la mascotte des électeurs marqués très à droite.

Ce soir (lundi), Itamar Ben Gvir a tenu une conférence de presse pour annoncer que son parti partirait sur une liste indépendante aux prochaines élections. D’après lui, Betsalel Smotrich refuse toute négociation depuis plus d’un mois et a coupé le contact. Ben Gvir voulait accélérer la formation d’une liste commune avec Smotrich et ne pas attendre la date limite de dépôt des listes.

Au sein de la Tsionout Hadatit on ne l’entend pas de cette oreille. Tout d’abord, le parti est en train d’organiser des primaires qui doivent se tenir le 23 août et d’autre part, Betsalel Smotrich ne semble pas décidé à laisser à Otsma Yehoudit le nombre de places que ce parti réclame aux vues de ses performances dans les sondages.

Pour l’heure donc les deux partis devraient se présenter séparément à moins d’un accord dans le mois qui reste encore avant le dépôt des listes. Comme le dit l’expression: tant que c’est pas fini, c’est pas fini.