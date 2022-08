Drame cette nuit près de Toulkarem: un soldat de Tsahal a été tué par un tir ami.

L’armée a annoncé qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette erreur fatale. Le Chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, est attendu sur les lieux du drame ce matin.

D’après les premiers éléments, le soldat aurait quitté le poste de contrôle où il était affecté avec un autre membre de son unité. Lorsqu’il est revenu, ce dernier aurait pensé qu’il s’agissait d’un terroriste et aurait ouvert le feu. Le soldat touché a été gravement blessé et n’a pas survécu.

Dans les premières minutes après le tir, les soldats ont pensé qu’il s’agissait de terroristes qui avaient ouvert le feu et d’importantes forces militaires ont été appelées sur place. Les soldats se sont même mis à la recherche des terroristes.

Un peu plus tard, le porte-parole de Tsahal a fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’un attentat mais très probablement d’un tir ami.

Face au flou qui régnait pendant la nuit, le porte-parole de Tsahal a du publier un communiqué exceptionnel pour demander aux gens d’arrêter de diffuser des informations sur les réseaux sociaux qui, pour la plupart, s’avéraient être fausses.

Cet événement survient dans un contexte tendu, 48 heures après l’attentat qui s’est déroulé à Jérusalem, dans la nuit de samedi à dimanche, lors duquel un terroriste de Jérusalem Est a tiré sur des passants près du Tombeau de David, blessant gravement une femme enceinte et un touriste américain. L’hôpital Shaaré Tzedek où ont été transportées les victimes a fait savoir que leur état s’améliore et qu’elles ne sont plus en danger de mort. Le bébé qui est né par césarienne d’urgence après que sa mère a été gravement blessée va mieux lui aussi.

Photo: Illustration