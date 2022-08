Dans le cadre du rapprochement entre la Turquie et Israël et de l’accord signé entre les deux pays, il y a un mois, les compagnies aériennes israéliennes vont bientôt être autorisées à atterrir à Istanbul et à Antalya.

Cela fait 15 ans qu’aucune compagnie aérienne israélienne n’avait été autorisée à se poser sur le sol turc. En 2007, El Al avait annoncé interrompre ses vols vers la Turquie en raison des coûts importants liés à la sécurité. Néanmoins la ligne était restée ouverte et seules les compagnies turques, dont Turkish Airlines, continuaient à l’emprunter. Le syndicat des pilotes israéliens s’était plaint de cette concurrence déloyale qui les privait d’une des destinations les plus prisées depuis Tel Aviv.

Pour l’heure, les deux pays sont en train de régler les derniers détails pour rendre possible l’atterrissage des compagnies israéliennes, notamment au regard des exigences sécuritaires très strictes demandées par Israël.

D’après un haut responsable israélien, cité par Ynet, une fois cette étape validée, la Turquie et Israël devraient passer à la suivante, à savoir le retour des ambassadeurs.

Le dernier ambassadeur en poste en Turquie avait renvoyé du pays en mai 2018 et des images le montrant en train de subir une fouille humiliante à l’aéroport avaient été diffusées.