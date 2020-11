Le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy ont convenu d’envoyer une délégation de la Défense passive de Tsahal au Honduras pour soutenir les équipes locales qui travaillent après le passage de l’ouragan « Eta ». La délégation sera organisée par le commandant de la Défense passive, le général Ouri Gordin et Tal Itshakov, représentante du ministère des Affaires étrangères et porte parole de l’ambassade d’Israël à Mexico.

L’ouragan « Eta » a fait de nombreuses victimes et de très nombreux sinistrés sans-abri, et l’Etat a besoin de soutien professionnel pour gérer cette situation.

Le président hondurien Juan Orlando Hernandez a remercié Israël pour cette initiative et a promis toute l’aide logistique pour le séjour de la délégation israélienne dans son pays. Le Honduras est avec le Guatemala l’un des pays les plus amicaux envers Israël en Amérique latine et exprime cette amitiés dans les forums internationaux. Il va aussi installer son ambassade à Jérusalem.

Photo ministère des Affaires étrangères