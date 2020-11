Tout comme plusieurs autres régions du pays, la Samarie est définitivement sur la carte des vins internationaux ! Quatre caves viticoles de cette région d’Israël ont obtenu des médailles et des prix lors du fameux concours international TerraVino qui se tient chaque année en Israël et qui est considéré comme l’un des dix concours les plus prestigieux du monde. Le jury y est composé de professionnels venus de différents pays et il est placé sous la supervision de l’Organisation International de la Vigne et du Vin (OVI).

Cette année, TerraVino a présenté plus de 450 sortes de vins et alcools produits dans quinze pays. Dans la catégorie des meilleurs crus, quatre caves de Samarie sont arrivées en phase finale et ont obtenu des distinctions : « Nah’ala » et « Har Kabir » situées à Elon Moreh, « Tom », située à Itamar et « Gat Shomron », à côté de Karnei Shomron.

Le conseil régional de Samarie a rappelé que des nombreux très anciens pressoirs ont été découverts dans la région, ce qui témoigne d’un passé viticole juif prestigieux. Le président du conseil régional, Yossi Dagan, a vu dans ces prix la concrétisation de la prophétie de Jérémie : « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie; les planteurs planteront, et cueilleront les fruits… » (Jérémie 31/4). Il a mis en évidence l’attachement des habitants juifs de Samarie pour leur terre : « Un vin de grande qualité ne peut être produit que lorsque la vigne pousse sur une terre aimée et soignée. Nous avons redonné vie à la Samarie et ces prix témoignent de l’amour que les habitants de cette région ont pour ce sol. J’invite tous les habitants du pays à venir visiter la Samarie, le coeur du pays d’Israël ».

Photo Aroutz 7 / relations publiques