Bluff de dernière minute pour faire pression sur le Likoud ou décision ferme prise ? Le ministre de la Défense Benny Gantz aurait annoncé à son proche entourage qu’il va demander à son parti de voter mercredi en faveur de la motion de censure déposée par Yesh Atid et ainsi faire tomber le gouvernement dit « d’union ». Il devrait convoquer une conférence de presse mardi ou mercredi juste avant le débat à la Knesset.

Il faut préciser que le vote de mercredi ne sera que préliminaire et que les votes définitifs n’auront lieu que quelques jours plus tard ce qui laisserait encore une chance pour un compromis de dernière minute. Ce compromis, selon Bleu-Blanc devrait comprendre un engagement ferme du Likoud de permettre la rotation au mois de novembre 2021. Cependant, un vote de Bleu-Blanc en faveur d’une motion de censure constituerait une pierre de plus dans le mur qui sépare le Likoud et Bleu-Blanc et qui deviendra bientôt infranchissable infranchissable.

Autre information qui confirmerait que le gouvernement vit peut-être ses derniers moments, le ministre des Communications Yoaz Hendel a annoncé lundi soir que son parti Derekh Erets (lui-même et Tsvi Hauser) voteront en faveur de la motion de censure. Il a déclaré : « Je ne vois qu’une seule issue : des nouvelles élections. Ce fut une erreur que de signer avec Binyamin Netanyahou, mais nous ne l’avions pas identifiée. Il y avait une brèche concernant le budget et celui qui l’a souhaité a pu l’exploiter ».