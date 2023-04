En 1936, Israël Uryn, arrive en France à l’âge de 7 ans avec ses parents fuyant les pogromes. Après l’arrestation et la déportation de ses parents, il va s’enfuir et se cache pendant la guerre échappant au sort de sa famille. Engagé volontaire dans l’armée israélienne, il combat pendant la guerre d’indépendance. Israël Uryn n’a jamais pardonné ni oublié mais a construit une vie d’homme fier et a pu combattre pour son peuple et son pays.