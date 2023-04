Le fils du dernier Shah d’Iran, Reza Pahlavi, arrive aujourd’hui (lundi) en Israël. Il s’agit d’une visite historique puisque jamais une personnalité iranienne aussi importante n’a effectué de visite officielle en Israël.

Et pour rajouter au symbole, la date de cette visite n’est pas un hasard: Reza Pahlavi participera aux cérémonies de Yom Hashoah aux côtés du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du Président Itshak Herzog. Reza Pahlavi veut ainsi montrer sa condamnation de l’antisémitisme et du négationnisme du régime des Ayatollahs.

Pahlavi est certes associé par les Iraniens à la dictature exercée par son père, mais il est aussi aujourd’hui celui sur lequel se fondent les espoirs de la population qui aspire à un Etat plus libéral. En effet, Pahlavi est un opposant au régime des Ayatollahs et de plus en plus d’Iraniens expriment publiquement leur nostalgie du régime laïc du Shah.

Reza Pahlavi qui réside actuellement aux Etats-Unis sera reçu en Israël par la ministre des Renseignements, Guila Gamliel.

Il s’est déjà exprimé par le passé sur son désir de voir des liens d’amitié se tisser entre Israël et l’Iran. Par sa visite en Israël, il tient à témoigner de sa solidarité aux citoyens israéliens, constamment menacés par l’Iran et ses opérations terroristes à travers ses différentes branches au Proche-Orient.

La ministre Guila Gamliel s’est félicitée de la venue de Reza Pahlavi: »Je suis heureuse de recevoir le prince héritier iranien et j’admire sa décision courageuse de venir en Israël pour la première fois. Le prince héritier symbolise un autre leadership que celui du régime des Ayatollahs. Il est le tenant de valeurs de paix et de tolérance, contrairement aux extrêmistes qui règnent en Iran. Les bonnes relations entre nos peuples existaient déjà il y a des milliers d’années, du temps de la Reine Esther qui a fait échouer les projets maléfiques d’Haman d’extermination des Juifs de Perse. Nous faisons aujourd’hui le premier pas pour reconstruire ces liens entre les peuples ».

Reza Pahlavi a déclaré: »Le peuple iranien désire un gouvernement qui respecte son héritage, qui préserve les droits de l’homme et respecte les variétés religieuses et culturelles, par le biais, notamment, du rétablissement des relations pacifiques et amicales avec Israël et les autres voisins de l’Iran. Des millions de personnes de mon peuple se souviennent encore comment elles vivaient avec leurs amis et leurs voisins juifs iraniens avant que la révolution islamique ne déchire le tissu de notre société ».