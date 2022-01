Pas moins d’onze firmes israéliennes sont représentées au Salon international « Arab Health » qui a ouvert ses portes lundi à Dubaï et se déroulera jusqu’au jeudi 27 janvier. Il s’agit de l’une des plus grandes rencontres internationales dans le domaine du matériel médical, dans laquelle sont présentés plus de 2000 produits et qui accueille 35.000 visiteurs venus de 150 pays. S’y mêlent des faiseurs d’opinion et des preneurs de décisions dans le domaine de l’appareillage médical et digital, des représentants d’hôpitaux, d’organisations de santé, des universitaires et chercheurs ainsi que des hommes d’affaires.

L’Office du commerce extérieur au ministère de l’Economie et de l’Industrie ainsi que l’Office de l’Exportation ont organisé un stand dans lequel seront exposés des innovations et des technologies israéliennes, un domaine dans lequel Israël est également à la pointe mondiale. Réputation israélienne oblige, des rendez-vous ont déjà été demandés d’avance par des représentants de pays participants, dont l’Inde, le Kenya, le Ghana, Singapour, la Corée du Sud et le Japon.

C’est la deuxième année consécutive à laquelle Israël participe à ce grand Salon, effet direct de la signature des Accords d’Abraham.

La ministre de l’Economie et de l’Industrie Orna Barbivaï a déclaré : « L’Etat d’Israël place le domaine de la santé digitale et du matériel médical comme l’un des objectifs centraux car nous sommes des pionniers en ces domaines et les exportations sont très importantes ».

La présence israélienne à ce rendez-vous international constituera un levier important pour le développement des marchés existants ainsi que l’ouverture de nouveaux marchés, y compris avec des pays avec lesquels Israël n’a pas ou pas encore de relations diplomatiques, les affaires pouvant constituer un premier pas dans cette direction.

