Un rapport européen émanant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur les effets du vaccin contre le Corona place Israël à la 3e position du continent pour le nombre de décès évités grâce à l’opération de vaccination.

Selon le Prof. en épidémiologie Itamar Grutto, ancien directeur-général adjoint du ministère de la Santé, le vaccin a évité la mort de près de 20.000 personnes en Israël. Sans l’opération de vaccination commencée très tôt, le nombre de décès aurait atteint les 30.000 selon cette étude, majoritairement dans la tranche des 60 ans et plus. A l’heure actuelle le nombre de décès en Israël s’élève à 8.371 depuis le début de la pandémie.

Depuis le début de la première opération massive de vaccination commencée sous le gouvernement Netanyahou (19 décembre 2020), 6.7 millions d’Israéliens ont reçu la première dose, 6 millions ont reçu la deuxième, 4,4 millions la troisième dose et 600.000 la quatrième. Même pour le virus Omicron, plus léger que les variants précédents, les chiffres indiquent clairement que personnes vaccinées sont davantage protégées que les personnes non vaccinées.

