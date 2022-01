Dans l’objectif de lutter contre les destructions de sites historiques et archéologiques par l’Autorité Palestinienne et des trafiquants en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine a débloqué un budget de 10 millions de shekels pour la préservation et la restauration de ces sites. Une enveloppe de 2,5 millions de shekels pour l’Administration civile en Judée-Samarie pour le renforcement de l’application de la loi dans le domaine archéologique dans ces régions. Par ailleurs, 1,5 million de shekels seront affectés à la restauration des palais des Hasmonéens, près de Jéricho, partiellement détruits par des Arabes de la région.

Parallèlement, une équipe de professionnels a été formée récemment par l’Office de la Nature et des Jardins, sous l’égide du ministère pour procéder à ces travaux de restauration.

Le ministre Zeev Elkin, en charge de ce ministère a déclaré : « Le ministère de Jérusalem et du Patrimoine s’est donné pour objectif de préserver, restaurer et développer les sites du patrimoine et d’archéologie dans tout Israël et particulièrement en Judée-Samarie. Les destructions en Judée-Samarie organisées par l’Autorité Palestinienne tentent d’effacer l’Histoire de ces régions et je ne négligerai aucun effort pour lutter contre cela. Il s’agit d’une mission nationale ».

