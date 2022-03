Le temps est carrément hivernal ces dernières semaines. Aujourd’hui encore la pluie est battante et il neige sur le Hermon et la Galilée. Et pourtant, cette nuit, Israël passe à l’heure d’été.

A 2h cette nuit, il sera 3h.

Ce cérémonial bi-annuel de changement d’heure est entré dans les habitudes mais à chaque fois, des voix s’élèvent pour interroger le bien-fondé d’une telle démarche.

L’heure d’été a la côte, notamment chez les commerçants qui constatent chaque année un bond dans leurs recettes quand les journées s’allongent.

La demande en Israël, d’annuler l’heure d’hiver se fait de plus en plus forte.

Les syndicats de commerçants font remarquer que l’heure d’été fait non seulement gagner une heure de jour mais qu’elle permet des économies d’énergie et améliore la productivité et la compétitivité du travail parallèlement à la croissance des branches de loisirs et de tourisme.

Le ministère de la Santé, quant à lui, publie aussi des données montrant les effets bénéfiques de l’heure d’été sur la santé publique. En outre, les accidents de la route, qui surviennent majoritairement en fin de journée, seraient moins nombreux quand le soleil se couche plus tard.

Si l’heure d’été possède beaucoup d’avantages, elle a un défaut qui s’avère être problématique dans un pays juif, si l’on veut la prolonger toute l’année. L’heure du lever du soleil en automne et en hiver serait tardive, ce qui obligerait les gens à prier tard le matin et donc retarderait le commencement de leur journée.

Le débat agite beaucoup d’autres pays dans le monde. La France avait d’ailleurs décidé en 2019 d’annuler l’heure d’hiver, décision repoussée en raison du COVID. Et la tendance aux Etats-Unis est aussi dans cette direction. Reste à voir ce que déciderait Israël dans le cas où ses principaux partenaires économiques et commerciaux décideraient effectivement de garder l’heure d’été toute l’année.

Quoi qu’il en soit, préparez-vous à dormir une heure de moins cette nuit!