Pour la sixième fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le Premier ministre israélien s’est entretenu avec le Président russe. Ce dernier a exprimé ses condoléances pour les victimes de l’attentat de Beer Sheva.

D’après l’agence de presse russe RIA, Poutine a présenté à Bennett ses estimations au regard des négociations en cours avec l’Ukraine et sur les opérations militaires. Le Kremlin a annoncé que Bennett avait soumis des idées à Poutine sur ces mêmes négociations tout en prenant en compte le fait que le président russe était aussi en contact avec d’autres dirigeants dans le monde.

Cette conversation intervient alors que le Président américain a déclaré que Poutine était dos au mur et sur le point de faire usage d’armes chimiques contre les Ukrainiens. Biden doit, par ailleurs, se rendre en Europe afin de s’entretenir du sujet ukrainien avec les chefs d’Etat du Vieux Continent.

La dernière fois que Bennett et Poutine se sont parlés était il y a une semaine et demi. Bennett avait alors quitté le conseil des ministres en cours pour une conversation qui avait duré une heure et demi.

Selon Bennett, les négociations entre la Russie et l’Ukraine progressent. Il a rapporté que les deux parties avaient accepté de renoncer à leur exigence principale: le renversement de Zelensky et la démilitarisation de l’Ukraine pour les Russes et le ralliement à l’OTAN pour les Ukrainiens. »Nous assistons à un rapprochement. Mais la route est encore longue », a déclaré le Premier ministre avec une note d’optimisme ne cachant pas pour autant son inquiétude face aux sujets, dont certains fondamentaux, qui restent encore à discuter. Il a confirmé être en permanence en contact avec les puissances occidentales dans le but de parvenir à une solution sur le terrain.

