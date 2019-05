C’est toujours avec beaucoup d’intérêt que le public franco-israélien se déplace pour écouter Guy Millière. Ce fervent ami d’Israël analyse avec finesse l’évolution des relations entre les Etats-Unis, où il vit, et Israël et porte un regard critique sur l’attitude de l’Europe sur la scène internationale.

Lors d’une tournée de conférences en Israël, la semaine dernière, il a, devant un public passionné, développé les principaux éléments de l’actualité géopolitique. A cette occasion, nous avons voulu approfondir certains points et notamment celui de l’évolution de la position américaine vis-à-vis d’Israël, depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, mais aussi le mouvement de soutien grandissant de pays d’Europe envers Israël.

Le P’tit Hebdo: Vous venez régulièrement pour des conférences en Israël. Cette fois, qu’est-ce qui a changé dans votre discours?

Guy Millière: Le message de fond demeure toujours le même, mais il est présenté au regard de l’actualité qui évolue. Pendant les années Obama, nous avions à la Maison Blanche, un président très anti-israélien et islamophile. Il fut un président désastreux. C’est sous son mandat, que l’Etat islamique s’est constitué et a pu créer des bases arrière du terrorisme, que l’Iran a pu financer allégrement toutes ces activités. Le trouble régional qu’il a créé au Moyen-Orient, a même débordé en Europe: attentats, vagues de migrations liées à la déstabilisation de la Syrie.

Avec Trump, nous avons une personnalité radicalement différente, aux antipodes. Le discours n’est plus le même et l’analyse ne porte plus sur la décomposition mais sur la recomposition du monde entreprise par le président américain.

Lph: Ce »nouveau monde » a des aspects troublants. Aujourd’hui, ce sont les dirigeants identifiés à la droite dure, qui sont les plus fervents soutiens d’Israël. Pourtant, l’histoire nous montre que nous devrions nous méfier de cette tendance politique. Comment expliquez ce rapprochement inattendu?

G.M.: »Droite dure », »extrême droite », ce sont des étiquettes que la gauche colle à ces dirigeants comme Trump, l’italien Salvini ou le hongrois Orban. La gauche, qui tient les médias, développe un discours caricatural et haineux. La règle est simple: tous les mouvements conservateurs sont qualifiés d’extrême droite.

Or ces derniers ne cherchent qu’à préserver la souveraineté des peuples, les valeurs judéo-chrétiennes, la liberté de conscience.

Si l’on regarde honnêtement l’histoire, on s’aperçoit que le fascisme est une doctrine de gauche. Au 19e siècle, c’est la gauche qui était antisémite, qui présentait le Juif comme un financier, un spéculateur. Si l’on étudie le programme nazi, on s’aperçoit qu’à 80%, il est semblable à celui de Karl Marx. D’ailleurs, le nazisme était le parti national socialiste du travailleur allemand.

Ces soutiens d’Israël que vous évoquez, ne sont pas d’extrême-droite, ils sont juste attachés aux valeurs de la civilisation occidentale et savent bien ce qu’ils doivent au judaïsme. Ils défendent Israël parce qu’il est le symbole des pays où le peuple, qui revendique sa souveraineté, fait face à une montée du totalitarisme islamique.

Lph: Comment expliquer alors que c’est sous la présidence Trump que l’antisémitisme qui assassine fait surface aux Etats-Unis?

G.M.: Je vis, depuis des années, aux Etats-Unis. Ce que j’ai constaté c’est que les années Obama ont favorisé une montée en puissance des mouvements d’extrême-gauche. Le parti démocrate a viré très à gauche, les universités aussi se gauchisent. Les Démocrates pensaient qu’Hilary Clinton serait élue. Mauvais perdants, ils incitent depuis à la violence et dénoncent Trump comme illégitime. Depuis que je vis aux Etats-Unis, je n’ai jamais ressenti une telle électricité dans l’air. A cette agressivité et cette violence, s’ajoutent des discours ouvertement anti-israéliens, voire antisémites comme on a pu l’entendre de certaines représentantes démocrates au Congrès ou comme l’a montré la caricature du New York Times.

Dans cette ambiance, des gens à l’esprit faible, se disent qu’ils ont en assez d’être gouvernés par des dirigeants à la solde des Juifs et d’Israël. Les attentats dans les synagogues américaines ont été le fait de terroristes qui se réclamaient des idées nationales socialistes et qui avaient pour point commun, leur détestation de Trump.

Lph: Comment définissez-vous la politique étrangère de Donald Trump?

G.M.: Donal Trump est motivé par le réalisme éthique. Il affiche clairement sa préférence pour la démocratie, les libertés, les droits de l’homme tout en sachant s’allier avec un régime différent si celui-ci s’engage à être un compagnon de route.

Il ne prétend pas vouloir transformer le monde entier, il se donne les moyens de réguler les régimes totalitaires dangereux, dont le nombre a augmenté sous Barack Obama.

Ainsi, 9 mois après son arrivée à la Maison Blanche, il a mis l’Etat islamique à genoux. Les effets s’en sont ressentis dans le monde entier. Il a mis au pas la Corée du Nord, qui, même si elle ne lui donne pas entière satisfaction, a, au moins, arrêté de menacer le Japon et la Corée du Sud.

Concernant l’Iran, Trump a bien compris, que ce pays représente le danger majeur pour le Proche-Orient. Il y mène une politique d’endiguement et d’asphyxie. Aujourd’hui, le régime iranien profère des menaces, mais il est aux abois.

Lph: Quand on dresse un tel bilan, comment expliquez l’opposition quasi-systématique de l’Europe à la politique américaine?

G.M.: Il y a quelque chose d’absurde et de suicidaire en Europe. Ces pays se placent sur une ligne d’apaisement: ils sont prêts à se coucher devant les dictatures. Cela fait partie de la tradition diplomatique de cette région du monde. Avec leur mentalité servile, ils cherchent à s’entendre avec l’Iran, sans aucun scrupule éthique, dans le but de pouvoir continuer à commercer. La presse européenne ne cite jamais les discours haineux de Khomeiny, occultant la réalité.

Il en va de même face à la Chine, d’ailleurs.

Lph: Existe-t-il en Europe un décalage entre la politique menée en haut lieu et celle réclamée par les citoyens qui votent de plus en plus pour des partis conservateurs et souverainistes?

G.M.: Il s’agit sûrement de la clé des années à venir en Europe. Si ces voix ne parviennent pas à prendre le dessus, l’Europe va décliner, comme je l’exprime dans mon ouvrage »Comment meurt une civilisation ». Si elles l’emportent alors on peut s’attendre à un sursaut. Les élections européennes seront intéressantes à cet égard. Elles opposent deux visions de l’Europe: celle de Merkel et Macron, d’une Europe multiculturelle, d’une part et celle qui affirme ses valeurs et la souveraineté des peuples d’autre part.

Lph: Ce sursaut peut-il avoir lieu en France?

G.M.: Les idées souverainistes, attachées aux valeurs occidentales sont de moins en moins diabolisées. Ce qui va laisser des traces en France, c’est la gestion de la crise de Gilets Jaunes, avec un nombre important de blessés et de mutilés. Là aussi, nous regarderons avec intérêt les résultats des élections européennes.

Lph: Ce sursaut que vous évoquez peut-il être enrayé par un discours médiatique très orienté?

G.M.: En effet, les médias sont monolithiques, ils incitent les peuples à aller dans le sens de Macron et Merkel. La presse française, par exemple, était très élogieuse à l’égard de Barack Obama et occultait les dégâts que sa politique causait. En revanche, elle présente Trump comme un abruti dangereux… Il en va de même pour Israël qui est présenté sous un prisme biaisé. La presse possède encore une influence non négligeable sur les opinions.

Lph: Quelles sont les chances de Donald Trump d’être élu pour un second mandat?

G.M.: J’évalue à 99,9% les chances de réélection de Donald Trump. Sa politique étrangère est un succès et à l’intérieur, la croissance et le plein emploi témoignent en sa faveur. De plus, les Démocrates, de plus en plus à gauche, ne pourront l’emporter qu’en comptant sur les immigrés dont Donald Trump tente de contenir l’arrivée.

Si les jeunes ont tendance à être à gauche, ils virent pour beaucoup à droite, lorsqu’ils entrent dans la vie active et même les Juifs, dont le vote est traditionnellement démocrate, commencent, pour certains, à quitter le parti.

Lph: Après ces quelques jours passés en Israël, quelles sont vos impressions sur l’ambiance qui règne dans le pays?

G.M.: Il règne toujours une énergie très positive en Israël. La population a confiance en son avenir et toutes les études montrent que les Israéliens sont heureux. Le pays est magnifique, ce qui y a été réalisé en 71 ans est extraordinaire. Cela contraste beaucoup avec la France. En Israël, la population est fière de son pays, va de l’avant. C’est aussi ce que je retrouve aux Etats-Unis et qui explique pourquoi, j’ai décidé de m’y installer définitivement.

En Israël, on voit le bonheur sur les visages.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Crédit photos: Richard Elkaïm