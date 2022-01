Le ministère israélien de la Défense a officiellement commandé trois nouveaux sous-marins au groupe allemand ThyssenKrupp. Ces sous-marins feront partie d’une nouvelle série appelée « Dakar » et seront parmi les plus performants au monde. Le coût total de cette acquisition s’élève à 3 milliards d’euros, soit 1,2 milliards de plus que le prix initialement prévu. Le gouvernement allemand s’est engagé à en financer une partie par une gratification, en vertu de l’accord signé en 2017. D’après les termes de ce contrat, le premier sous-marin sera remis à la marine israélienne d’ici neuf ans. L’accord inclut également l’installation d’un simulateur en Israël, une aide logistique et la fourniture de pièces de rechange.

Photo Pixabay