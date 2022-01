La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont signé ensemble un communiqué appelant Israël à « cesser définitivement toutes expulsions et destructions de maisons de Palestiniens à Jérusalem-Est ainsi que dans les zones C de la Rive occidentale ». Ces pays demandent aussi à Israël de « stopper tout programme de construction (juive) à Jérusalem-Est », car « cela a pour conséquence de déconnecter encore davantage la Rive occidentale de Jérusalem-Est et ainsi de placer un obstacle supplémentaire à la solution de deux Etats ».

Les constructions de maisons ou d’infrastructures en faveur des Arabes « palestiniens » dans les zones C de la Judée-Samarie sont largement financées par l’Union européenne. Ils constituent une ingérence dans les affaires intérieures d’Israël car en vertu des Accords d’Oslo, Israël a une autorité exclusive sur ces zones.

Mercredi, l’Union européenne avait condamné l’expulsion légale d’une famille arabe du quartier Shimon Hatzadik à Jérusalem. Cette expulsion avait été ordonnée par la Cour suprême.

Photo porte-parole yishouv Hevron