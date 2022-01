L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a fait sensation lors d’une séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Proche-Orient. Lors de son intervention, il a présenté aux membres un bloc de pierres similaires à ceux que les terroristes arabes lancent contre les véhicules israéliens. Il a lancé aux membres : « Si une telle pierre était lancée sur votre véhicule alors que vous conduiriez avec vos enfants, ne considéreriez-vous pas cela comme un acte terroriste ?? C’est ce genre de pierre qui a provoqué l’accident qui a coûté la vie à Adèle Bitton, âgée de quatre ans, et qui a tué d’autres personnes ».

Il a révélé que pas moins de 1775 attaques aux jets de pierres ont été recensées en 2021. Erdan a critiqué l’absence d’intérêt manifesté par l’Onu face au terrorisme ‘palestinien’ : « Il y a des catégories d’attaques terroristes qui n’apparaissent pas dans les rapports de l’Onu et ne sont pas présentés devant ce conseil : ce sont les jets de pierres, et pas de petites pierres, mais des blocs, comme ceux qui sont jetés en direction de voitures et autobus israéliens. Mais le monde se tait (…) Lorsque les Palestiniens voient le soutien et l’honneur que manifestent leurs dirigeants aux terroristes ils comprennent clairement que le terrorisme est payant. L’AP paie des salaires aux terroristes selon une politique de ‘je te paie pour que tu tues’, ce qui signifie que ‘plus de sang juif coule, plus toi et ta famille recevrez d’argent' ».

Face aux attaques du représentant de l’Autorité Palestinienne Riyad Mansour qui accusait Israël de « violences », l’ambassadeur a reproché à l’AP non seulement de ne jamais dénoncer les actes terroristes mais au contraire de les encourager, les encenser et les rémunérer par le versement de salaires aux terroristes détenus.

