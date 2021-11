A la fin de la semaine dernière, le ministère israélien de la Défense a annoncé la signature d’un contrat portant sur l’installation de dispositifs de défense à la frontière avec Chypre du Nord, occupée par la Turquie, connue sous le nom de « Ligne verte ». C’est la compagnie Elbit Systems Ltd qui sera chargé de l’exécution du contrat signé entre un délégué israélien du ministère de la Défense et le directeur-général du ministère chypriote de la Défense Andreas Louka qui se sont entretenus sur la collaboration stratégique et militaire entre les deux pays.

Ce dispositif sera installé en trois ans et comprend notamment des caméras électro-optiques, des radars, des systèmes de contrôle, des drones de reconnaissance etc.

Photo ministère chypriote de la Défense