La compagnie pharmaceutique Pfizer a annoncé que le médicament anti-Covid « Paxlovid » que ses laboratoires ont développé est efficace à plus de 89%. Il s’agit de gélules que toute personne qui ressent les premiers signes du virus devra prendre, évitant ainsi des symptômes graves, une hospitalisation et un décès.

Avant même que la puissante Food & Drugs Administration (FDA) américaine n’ait donné son accord à sa commercialisation, plus de 90 pays ont déjà pris contact avec la compagnie Pfizer et ont passé commande. Dimanche matin, lors du conseil des ministres, Naftali Benett a évoqué ce sujet et a déclaré avoir donné instruction au ministère de la Santé de « prendre contact d’ici quelques jours » avec Albert Burla, Pdg de Pfizer et qu’en cas de persuasion sur l’efficacité du médicament, entamer une procédure d’acquisition.

Or, l’expérience passée indique que la rapidité de réaction est d’initiative un facteur déterminant dans le combat contre la pandémie. Sur ce point, certains chiffres sont une nouvelle fois en légère hausse depuis quelques jours consécutifs, à l’exemple du taux multiplicateur qui est remonté à 0,8%, se rapprochant du chiffre de « 1 » qui signifierait un redémarrage de la propagation.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90