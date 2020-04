La Cour suprême a prononcé un ordre de suspension d’un mois contre l’utilisation de l’application du Shin Bet servant au suivi de malades du Corona au moyen de leur téléphone portable. Les juges demandent cette suspension jusqu’à ce que la Knesset ait légiféré sur cette utilisation, ce qui peut prendre des semaines. L’argument invoqué est « le risque de prolongation sans justification dans l’utilisation de procédés dérogatoires ». La Cour estime que d’autres procédés devraient être mis au point « afin de satisfaire à la fois les exigences de santé publique et les droits élémentaires des citoyens ».

Le ministre de l’Energie Youval Steinitz a vivement réagi: « Comme ministre qui a présidé le comité interministériel qui s’est occupé de l’implication du Shin Bet dans le combat contre le Corona, j’affirme qu’il a joué un rôle déterminant dans la jugulation de la pandémie et dans la possibilité accordée au gouvernement de desserrer progressivement l’étau économique et social. Je suis donc inquiet de cette décision de la Cour suprême qui place le gouvernement dans une situation presque impossible. Il s’agit d’un intervention exagérée et superflue de la Cour suprême ».

L’ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked a également réagi avec des mots de simple bon sens: « L’application du Shin Bet est très efficace et a permis de localiser un tiers des malades du Corona. L’atteinte à la vie privée est préférable à l’atteinte à la vie tout court ou à la possibilité de gagner sa vie décemment. Il est donc important de poursuivre l’utilisation de cette application, naturellement, avec toute la supervision nécessaire et dans une période limitée ».

