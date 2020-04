L’agende de presse syrienne « Sana » a annoncé une attaque aérienne menée lundi au petit matin au sud de Damas. Selon l’agence, des missiles ont été tirés par des avions venus depuis l’espace aérien libanais. Comme d’habitude, elle a indiqué que la défense aérienne avait intercepté la quasi-totalité des missiles mais les réseaux sociaux affirment des choses bien différentes. Les cibles visées étaient notamment des entrepôts d’armement appartenant à des milices pro-iraniennes.

Israël n’a pas revendiqué l’attaque mais dimanche, lors d’un point de presse sur le Corona, le ministre de la Défense Naftali Benett avait été interrogé sur l’attitude actuelle d’Israël vis-à-vis de ses ennemis extérieurs en cette période et avait répondu: « Ouvrez vos oreilles sur ce qui se passe et vous entendrez et verrez. Non seulement nous continuons à stopper l’installation iranienne en Syrie mais nous avons même passé du blocage à l’expulsion en-dehors des frontières ».

Photo Ofer Zidon / Flash 90