La convention du Parti travailliste était appelée à voter pour ou contre l’entrée du parti dans le gouvernement d’union nationale sous la direction de Binyamin Netanyahou. Dans la journée de dimanche, la députée Meirav Michaeli, fermement opposée à cette entrée ainsi qu’à l’accord d’union entre le Parti travailliste et Bleu-Blanc, avait adressé un message aux membres du corps électoral de la convention, estimant que l’entrée dans ce gouvernement signerait un « véritable suicide » et la « mort » du parti de David Ben Gourion et Itshak Rabin. Elle a attaqué dans des mots très durs Amir Peretz et Itzik Schmuli, les deux autres députés du parti, qui s’apprêtent à rejoindre Binyamin Netanyahou alors qu’ils avaient promis de ne pas le faire.

Plus de 90% du corps électoral (3498) ont participé à ce vote important et le résultat a été net: 2248 (64,2%) pour, 1219 contre et 31 abstentions.

Amir Peretz a réagi à ce vote avec des propos il faut le dire assez déconnectés des réalités: « Je remercie tous les électeurs, ceux qui ont voté pour comme ceux qui ont voté contre. Nous avons obtenu ce soir un net soutien pour devenir l’aile sociale du gouvernement et pour transformer l’ordre du jour de la politique économique vers la social-démocratie (sic). Nous ne rejoignons pas un gouvernement de droite mais un gouvernement paritaire d’union avec rotation. Notre coopération stratégique avec Benny Gantz permettra au Parti travailliste (3 députés) de redevenir un mouvement politique leader et influent. Je remercie Itzik Schmuli pour sa collaboration et je suis certain que les citoyens d’Israël auront droit à un excellent ministre des Affaires sociales qui imprimera une marque humaine et sociale sur tout le gouvernement. Dans les jours qui viennent je vais m’employer pour resserrer les rangs du parti afin que nous avancions de manière unie »…

Le président de ce qui reste du Parti travailliste aura du mal en ce domaine car la troisième roue du parti, Meirav Michaeli a très mal réagi au résultat du vote: « Ce jour où Bibi a réaffirmé qu’il allait annexer la Judée-Samarie est le jour où Amir Peretz et Itzik Schmuli ont décidé de le rejoindre. Gantz, Ashkenazy et aujourd’hui Peretz et Schmuli se sont livrés à un gigantesque hold-up politique en volant les voix que leurs électeurs leur avaient données. L’accord de gouvernement signé avec Bibi est honteux et fait de mensonges et falsifications. Il devra encore passe le cap de la Cous suprême. Quant à moi, je déciderai de mon avenir une fois que la Cour suprême aura donné son verdict. Contrairement à Amir Peretz et Istzik Schmuli, je crois encore au Parti travailliste et j’espère que nous aurons bientôt l’occasion de le reconstruire. En dépit de tout, nous ne permettrons pas au Parti travailliste de mourir. Je continuerai à me battre car je crois que ce parti doit revenir grand et fort et constituer une alternative idéologique qui croit en la démocratie, l’égalité, la justice sociale et la paix, qui sont si nécessaires au pays ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90