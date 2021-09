Après une débat houleux voire venimeux entre Hagaï Segal et Gadi Taub, deux représentants de la droite, à propos de l’attitude à adopter face au gouvernement Benett-Lapid, le député Betzalel Smotritch, (Hatziyonout Hadtit) a publié un post attristé :

« Regardez le débat triste et douloureux entre deux valeureux hommes de droite que j’aime et que j’estime, observez les discussions qui se sont développées autour et vous comprendrez l’immensité du dommage que Benett a causé de manière délibérée en brisant et déchirant le camp national. Il s’agit de l’un de ses plus grands crimes, juste après la formation de ce gouvernement avec les partisans du terrorisme du mouvement islamique qui soumet l’Etat d’Israël à leurs revendications nationalistes. D’un camp plus ou moins uni nous sommes devenus un camp divisé et en proie à la zizanie. C’est exactement ce que nos adversaires politiques souhaitent afin de maintenir leur pouvoir d’escroquerie sur la durée et imposer les opinions radicales et dangereuses de la minorité sur la majorité saine du pays. C’est terrible. Mon avis personnel est moins important. Ce qui l’est est que nous devons être intelligents et pas seulement avoir raison et devons tout faire pour raccommoder les plaies et non les approfondir, sans quoi nous n’aurons aucune chance de revenir pour diriger le pays dans un avenir proche alors que nous sommes la majorité. Ensemble nous vaincrons ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90