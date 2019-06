Le président chilien Sebastián Piñera est en visite officielle en Israël. Mardi il s’est d’abord rendu au Kotel puis sur le Mont du Temple. Bafouant la souveraineté israélienne, pour sa visite sur l’Esplanade du Temple il était accompagné de représentants de l’Autorité Palestinienne, contrairement à ce qui avait convenu avec les autorités israéliennes.

Mercredi matin, sur instruction du ministre Israël Katz, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadrice du Chili en Israël Mónica Jiménez et d’autres personnalités qui accompagnaient le président chilien présents afin de leur signifier une protestation officielle.

Israël Katz a publié un communiqué disant: « Israël considère avec gravité toute atteinte à sa souveraineté sur le Mont du Temple, d’autant plus qu’elle s’est produite en dépit des règles et des accords clairs qui avaient été convenus. Il faut établir une distinction entre la liberté de culte totale qu’Israël respecte méticuleusement plus que tout autre pays par le passé, et le respect dû à la souverainteté israélienne sur le Mont du Temple ».

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90