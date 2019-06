Les rumeurs quant à une éventuelle annulation prochaine de la loi de dissolution de la Knesset s’étaient estompées mais voilà qu’elles ont repris de plus belle mardi dans la soirée pour devenir des informations confirmées.

Dans la journée de mardi, il était question du président de la Knesset Yuli Edelstein, qui cherchait en coulisses à faire annuler les prochaines élections. Il a confirmé la nouvelle mardi soir: « Des dizaines de députés appartenant à plusieurs partis sont venus me voir pour me demander de trouver une solution à cette situation. La poursuite du processus électoral est un abus de confiance envers la population qui a voté, et ce seront des milliards de shekels qui seront gaspillés uniquement parce qu’il y a des rivalités personnelles entre chefs de partis. Il y a une possibilité parlementaire d’éviter des élections qui seraient les plus inutiles de l’histoire du pays. Il est de notre devoir de permettre à la 21e Knesset de fonctionner ».

Yuli Edelstein n’a toutefois pas donné de détails sur la manière dont se dérouleraient les choses notamment sur la formation d’un gouvernement. Il serait éventuellement question d’un gouvernement d’union, avec rotation entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, même si ce scénario paraît encore surréaliste au vu de l’atmosphère de la dernière campagne électorale.

Plus tôt dans la journée, avec les rumeurs croissantes, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’était dit prêt à étudier la proposition du président de la Knesset.

Au parti Bleu-Blanc, on parle « d’intox » bien que des informations en provenance de plusieurs sources confirment des contacts en coulisses.

Dans l’Union de la Droite (amputée d’Otsma Yehoudit depuis mardi), si le ministre de l’Education Raphy Peretz estime qu’il serait bon d’annuler ces élections superflues, le ministre des Transports Betzalel Smotritch dit préférer des nouvelles élections à « un gouvernement de gauche »: « Si de nouvelles élections sont une mauvaise chose pour le pays, un gouvernement de gauche serait encore bien pire et serait contraire à la volonté populaire qui est à droite ainsi qu’en contradiction avec les promesses faites par le Binyamin Netanyahou et le Likoud ».

Au parti Yahadout Hatorah on se montre plutôt favorable à cette option, surtout pour éviter le gaspillage de sommes colossales.

Un soutien également à ce scénario, celui de Naftali Benett, président de la Nouvelle Droite, bien que pas élu à la Knesset: « Ces nouvelles élections auraient été pour moi une aubaine, comme une victoire au Loto. Mais je vois l’intérêt du pays avant mon intérêt personnel, et je demande à Binyamin Netanyahou et à Benny Gantz se tout faire pour éviter ces élections. Asseyez-vous ensemble, encore aujourd’hui, jusqu’à ce que vous ayez trouvé un compromis ».

Par contre, l’opposition rue dans les brancards. A Meretz, Tamar Sanberg tire à boulets rouges sur le Premier ministre: « Binyamin Netanyahou considère l’Etat d’Israël comme son jouet personnel. Il y a un mois, il a tout fait pour qu’il y ait de nouvelles élections, et maintenant il fait volte-face et fait tout pour les annuler. Nous ne serons pas son filet de sauvetage ». Elle a appelé toute l’opposition – y compris Bleu-Blanc – à s’opposer à une loi annulant la dissolution de la Knesset.

Ehoud Barak, qui vient à peine de lever le suspense en créant un nouveau parti, a lui aussi dénoncé cette possibilité avec le langage qu’on lui connait: « Celui qui se prêtera à l’annulation de la dissolution de la Knesset sera considéré comme ayant collaboré à la plus grande entreprise de corruption de l’école Netanyahou et sera finalement chassé de la ville ».

Dans les partis arabes c’est le même ton, et Ayman Oudeh a déclaré que la Liste arabe (ré)unifiée « se présentera la tête haute aux élections de septembre afin de renvoyer chez eux Binyamin Netanyahou et Betzalel Smotritch afin d’éviter l’annexion et l’apartheid ».

Mais celui qui a réagi le plus difficilement est sans conteste Avigdor Lieberman qui dans un tel scénario verrait se couper l’herbe sous les pieds et s’évanouir son rêve de « faiseur de rois »: « Ce n’est pas le bien du pays que recherche Binyamin Netanyahou mais la peur de perdre le pouvoir. Netanyahou qui a dissous la Knesset à deux reprises en une demi-année constate aujourd’hui que les citoyens d’Israël ne croient plus dans le ‘pouvoit éternel de droit divin’. Je ne soutiendrai qu’un seul gouvernement d’union: celui qui sera composé du Likoud, de Bleu-Blanc et d’Israël Beiteinou ».

Les jours qui viennent apporteront sans doute des réponses pour savoir s’il s’agit d’un véritable tournant dramatique ou bien de ces fameuses « fake news » dont la politique nous a hélas habitués…

Photo Noam Moskowitz / Flash 90