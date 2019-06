Une ascension progressive qui commence à la placer sur la scène internationale. Le 4 juillet prochain, plus qu’une journée, venez découvrir une véritable « école portes-ouvertes ».

Jérusalem, capitale millénaire composée d’une mosaïque de religions et de cultures, laisse apparaitre ces dernières années sa nouvelle facette empreinte de modernité et de nouvelles technologies. Conséquence (ou cause ?) de ce développement, l’école Azrieli est devenue une pépinière d’ingénieurs pour nombres de sociétés et de startups locales et internationales dans six secteurs des plus porteurs : informatique, mécanique, électronique, chimie, industriel et pharmaceutique. Célébrant ses 20 ans, elle a su trouver sa place et se développer au gré des besoins du marché. Aujourd’hui elle possède même son propre incubateur de Startup (A2B-accelerator) ainsi que son département de placement.

Ce succès est lié à plusieurs facteurs : tout d’abord les équipes pédagogiques sont composées d’enseignants-chercheurs et de professionnels, permettant de combiner les connaissances théoriques fondamentales et les savoir-faire nécessaires et adaptés au marché du travail. Ensuite, l’encadrement et le suivi des élèves par les professeurs et le personnel en général, qui catalysent leurs chances de réussite. Enfin, l’ambiance de solidarité et de soutien qu’il existe entre les élèves.

Ainsi, ce travail constant et innovant a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui des portes s’ouvrent progressivement à l’international ! En effet, plusieurs avancées dans la recherche par certains professeurs de l’école ont trouvé un écho par-delà les frontières, à l’instar du Docteur en économie Pini Davidov du département de génie industriel d’Azrieli. Dans le cadre du programme « Erasmus Plus », favorisant les échanges internationaux du corps enseignant, son expertise a été requise dans plusieurs universités européennes, dont la prestigieuse LSE (London School of Economics).

Cette année, c’est un jumelage qui s’est opéré avec l’université de San Diego aux Etats-Unis. « Le savoir-faire israélien en tête dans les technologies du traitement de l’eau et de l’assainissement des eaux usagées, ainsi que les conditions climatiques et agricoles similaires entre les deux pays, ont conduit l’Université de San Diego à prendre part au projet commun », a déclaré de Dr. Yaal Lezter, responsable des technologies environnementales au département d’ingénierie des matériaux avancés de l’école Azrieli. Cette coopération a amené une équipe de chercheurs et d’étudiants américains à venir se former sur les bancs et dans les laboratoires de l’école Azrieli. Quelques semaines plus tard, c’était au tour d’une vingtaine d’étudiants israéliens d’aller explorer les infrastructures californiennes d’assainissement des eaux.

Pour conclure, fruit de vingt années de labeur, l’école d’ingénieurs Azrieli poursuit et diversifie son essor avec de nouveaux programmes et projets. Son ouverture au public francophone en est aussi un exemple (voir article LPH nº 883). Elle se place aujourd’hui parmi les meilleures écoles en Israel et laisse entrevoir de belles perspectives. Etudier l’ingénierie à Jérusalem dans les conditions optimales d’apprentissage qu’offre cette école, est sans nul doute une solution parfaite pour l’intégration des jeunes francophones et leur insertion dans la société israélienne.

Venez nous rencontrer sur place à notre dernière journées portes-ouvertes de l’année le 4 Juillet prochain à partir de 15h.

Pour tout renseignement et inscription, contacter Gamliel à [email protected] ou 0587210880.