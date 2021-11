Le gouvernement a décidé dimanche matin que tous les ministères et organes gouvernementaux qui ne le sont pas encore devront être transférés à Jérusalem. De telles décisions avaient déjà été prises par le passé, mais sans suite. Cette fois-ci, le ministre en charge des Affaires de Jérusalem, Zeev Elkin, a prévu des sanctions pour les récalcitrants.

En vertu de la loi fondamentale « Jérusalem capitale d’Israël », le siège du gouvernement, des ministères et les bureaux des ministres doivent être installés à Jérusalem, ceci pour renforcer le statut de la ville comme capitale de l’Etat d’Israël. A l’heure actuelle, au moins dix ministères n’ont aucune annexe à Jérusalem ! Cette décision, si elle est appliquée renforcera la capitale israélienne sur le plan politique et économique. Le maire de Jérusalem Moshé Leon a salué cette décision gouvernementale et a indiqué que les travaux d’aménagement dans la ville vont se poursuivre avec encore plus d’ardeur afin de pouvoir accueillir toutes ces nouvelles administrations.

Après cela, il ne reste plus qu’à convaincre le Premier ministre de venir s’installer lui-aussi dans la capitale..

Photo Rei_Norden42/ Pixabay