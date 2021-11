Suite à l’arrestation de Mordi et Nathalie Oknine, le Conseil de la Sécurité nationale a émis un avertissement à ne pas se rendre en Turquie pour « menaces concrètes et immédiates ». Le conseil fait savoir qu’en raison de la situation créée après l’arrestation du couple Oknine, les risques d’attentats sur le sol turc sont élevés. Il déconseille fortement aux touristes israéliens de s’abstenir de se rendre en Turquie et à ceux qui y sont d’éviter de se rendre dans des lieux à forte densité de population et de revenir en Israël dans les plus brefs délais.

Photo Smuldur / Pixabay