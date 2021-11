Mansour Abbas s’est rendu dimanche dans le Néguev et a promis aux Bédouins que de nombreuses mesures en leur faveur seront encore prises. Lors d’une prise de parole il a déclaré : « Je vous annonce que bientôt de nouveaux villages (illégaux) seront reconnus et régularisés. Ce n’est que le début. Nous allons amener l’électricité et marcherons dans les pas de Saed Al-Harumi (…) »

Dans un autre village, le chef de Ra’am a tenu des propos encore plus clairs : « Je suis votre soldat. Nous avons pas à pas afin de renforcer vos racines sur vos terres. De nouveaux villages seront régularisés et ce n’est que le début. Je suis là pour vous servir. Je suis votre épaule droite. Nous construirons encore et encore…. »

Vidéos :

النائب منصور عباس بعد جولة في النقب: "الحبل على الجرار، لن نترك بلدة تستحق ان يعترف بها، سنتابع الأمر حتى يحصل اعتراف".אני מבשר לכם בקרוב עוד כפרים לא מוכרים נכיר בהם . זאת רק ההתחלה . מנסור עבאס בסיור היום בנגב . נביא חשמל . נכיר בעוד כפרים . נלך בדרכו של סעיד אלחרומי לדבריו pic.twitter.com/teVBZ9P178 — 🟢Saher (@Saher95755738) November 13, 2021

עוד מהביקור של עבאס בנגב היום באנו היום היכרנו אותכם . אני חייל שלכם . אנו מתקדמים צעד אחרי צעד לחזק את השורשים שלכם באדמות שלכם . כפרים אחרים הממשלה תכיר בהם בקרוב זאת רק ההתחלה . אני אשרת אותכם . אני הכתף הימנית שלכם . נבנה עוד כפרים לדברי מנסור עבאס pic.twitter.com/JQ8GrK8v2a — 🟢Saher (@Saher95755738) November 13, 2021

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90