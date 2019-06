Lorsque Yaïr Henig a fondé sa clinique de médecine alternative, le Mahon Henig, sa devise était claire: »lorsque votre médecin n’a plus de réponse, nous commençons à nous occuper de vous ». Au sein de son établissement sont traités en particulier les problèmes digestifs mais aussi d’obésité, de diabète, de dépression ou bien d’autres pathologies.

Ce qui fait la particularité du Mahon Henig ce sont ses méthodes pour déceler des maladies jusque-là ignorées et trouver le traitement naturel approprié. L’anecdote suivante, que nous raconte Yaïr Henig, en est un exemple frappant.

« Un jour, je reçois en consultation, un jeune de 15 ans accompagné de ses parents. Ils étaient venus pour soigner leur fils, atteint de la maladie de Crohn. Au bout de quelques minutes, j’ai décelé une odeur dans la pièce, que je connais bien parce qu’elle est le symptôme d’un microbe dans l’estomac. Cette odeur venait particulièrement de l’haleine des parents. Je leur ai demandé de me montrer leur langue: mon diagnostic pressenti se confirmait. A la question de savoir s’ils souffraient de problèmes digestifs leur réponse a été négative. Mais en creusant, ils m’ont avoué qu’ils prenaient depuis des années des cachets contre des remontées acides. Je me tourne alors vers leur fils qui me dit que, lui aussi a ces problèmes et prend les mêmes médicaments déjà avant de développer la maladie de Crohn ».

Finalement, Yaïr va examiner les analyses de sang de toute la famille et découvrir que le microbe qu’il soupçonnait être présent, l’est bel et bien chez tout le monde.

« Je leur ai prescrit un traitement à base de plantes, aujourd’hui les parents sont totalement guéris. L’enfant a recommencé à s’alimenter, il y a, chez lui, des hauts et des bas, parce qu’il a développé la maladie de Crohn. Mais son état général est bien meilleur et il ne prend plus de médicaments ».

Yaïr nous avoue que des histoires comme celles-ci, il en vit beaucoup dans sa clinique. »La médecine conventionnelle est trop concentrée sur le traitement des symptômes et ne cherchent pas la source des maux. Or, ce n’est que lorsque l’on décèle cette origine, que l’on peut prescrire le traitement approprié et parvenir à la guérison.

C’est exactement le travail quotidien du Mahon Henig. Et surtout, les traitements mis au point par Yaïr sont uniquement à base de produits naturels. Ainsi, les patients bénéficient des bienfaits des soins, sans les effets secondaires souvent rédhibitoires.

Pour plus de renseignements:

Rehov Messilat Yesharim 7, Jérusalem

Tél: 02-9919109

www.henig.co.il