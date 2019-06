Avrom Burg fait reparler de lui

L’ancien président de la Knesset, devenu l’un des « penseurs » de l’extrême gauche post-sioniste refait parler de lui après des années « d’hibernation médiatique ». Son nom apparaît dans un appel signé par 240 hommes politiques, intellectuels, anciens diplomates artistes et journalistes – juifs ou Israéliens – adressé au Bundestag allemand. Ils l’exhortent à ne pas voter une loi qui considérerait les activités du BDS comme de l’antisémitisme. « Il ne faudrait pas que les défenseurs des droits de l’homme des Palestiniens soient dorénavant considérés comme antisémites », dit notamment cet appel faussement naïf.

Avrom Burg a été directeur de l’Agence juive, député et président de la Knesset, et à ces titres, il a donc profité de tous les avantages que l’Etat d’Israël peut accorder à ceux qui le servent. Ce qui ne le gêne pas aujourd’hui de prêter main forte aux ennemis de l’Etat juif et à ceux qui sous couvert de « droits des ‘Palestiniens' » livrent un combat international tous azimut pour délégitimer son existence.

Comble de l’histoire, alors que des groupes chrétiens évangéliques en Allemagne encouragent les députés à voter cette loi, il se trouve des Israéliens ou des Juifs, à l’image d’Avrom Burg, qui font le travail inverse et prennent la défense du BDS.

Haine de soi, quand tu nous tiens…

