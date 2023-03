Samedi matin, Idit Lavi, une habitante du yishouv Shilo dans le Binyamin rentrait chez elle avec sa fille de deux ans après une nuit passée aux urgences. La petite, Hadar, s’était ouvert la tête la veille et l’hôpital venait de les libérer.

Sur la route un peu après Ofra, Idit voit qu’une voiture palestinienne roule en sens inverse, elle réagit immédiatement en passant dans la file d’en face qui était dégagée. Mais en un rien de temps, le chauffeur palestinien se replace en face d’elle. Elle repart dans sa file, le chauffeur arabe fait de même et cause un accident frontal.

La voiture d’Idit fait plusieurs tonneaux. Elle est consciente lorsque la voiture se bloque, retournée sur le côté, et aperçoit plusieurs Arabes qui se massent autour d’elle et qui félicite le conducteur arabe.

Elle appelle les secours paniquée, elle est persuadée que la foule va maintenant la lyncher. Une ambulance qui n’était pas loin arrive rapidement, et les Arabes tentent d’empêcher les secouristes de s’occuper d’Idit et de sa fille en les obligeant à prendre en charge le conducteur palestinien. Ce dernier n’a pas survécu.

Idit souffre de multiples fractures. Sa fille Hadar est dans un état très grave. Elle est transportée en urgence absolue à l’hôpital Shaaré Tzedek à Jérusalem.

Elle se trouve toujours dans un état très grave. Les médecins ont annoncé à Idit et son mari qu’elle avait été gravement blessée à la tête et à la colonne vertébrale. Elle ne pourra vraisemblablement plus respirer seule. Le chemin sera long à l’hôpital et les soins qu’Hadar devra subir devraient durer toute sa vie. »Nous ne savons pas comment elle va s’en sortir », témoigne Idit.

Pour elle, il s’agit clairement d’un attentat, le chauffeur arabe a volontairement foncé sur elle. Il a effectué plusieurs zigzags jusqu’à ce que l’accident soit inévitable.

Il est important pour Idit que la vérité soit connue sur ce qui a été présenté comme un accident et qui, pour elle, est sans l’ombre d’un doute, un attentat.

La famille demande de prier pour le rétablissement complet de Hadar Noga bat Idit Bila.