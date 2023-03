Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. A cette occasion, l’institut national des statistiques a publié quelques données sur les femmes en Israël.

Fin 2022, 4859600 femmes vivaient en Israël. 26.8% d’entre elles ont entre 0 et 14 ans, 59.5% entre 15 et 65 ans et 13.7% plus de 65 ans.

Fin 2020, 46.7% des femmes juives entre 25 et 29 ans étaient mariées contre 70.1% des femmes arabes du même âge. Entre 45 et 49 ans, elles sont 10.7% à être célibataires chez les juives contre 10.9% chez les arabes.

L’âge du moyen du mariage chez les femmes israéliennes est de 24.6 ans – 25.2 ans chez les femmes juives et 22.8 ans chez les femmes musulmanes.

L’âge moyen du divorce chez les femmes est de 39.7 ans.

En 2021, 181000 femmes ont accouché en Israël. Pour 27.4% d’entre elles, il s’agissait de leur premier enfant, pour 26.1% de leur second et pour 46% de leur troisième ou plus.

Le nombre moyen d’enfants par femme en Israël est de 3, ce qui est largement au-dessus de la moyenne de l’OCDE qui est de 1.59. Le mariage est une institution encore forte en Israël: seuls 7.4% des naissances ont eu lieu hors mariage en 2021.

L’âge moyen des femmes israéliennes qui ont leur premier enfant est 30.6 ans, témoignant d’une tendance à repousser de plus en plus les naissances pour des raisons souvent de carrière.

Sur le marché de l’emploi, 60.1% des femmes de plus de 15 ans travaillent contre 66.6% des hommes dans la même tranche d’âge.

68.3% des femmes qui travaillent occupent un poste à temps complet – 86.3% des hommes, et 31.7% à temps partiel.

30.1% des mères de famille travaillent à temps partiel. Les mères dont le plus jeune enfant a entre 0 et 4 ans ont plus tendance à travailler à temps partiel.

Pour ce qui est de l’espérance de vie, elle a légèrement baissé après la pandémie du Corona. Elle s’élève aujourd’hui à 84.6 ans pour les femmes – 80.5 ans pour les hommes.