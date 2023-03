Cela faisait plusieurs semaines que la menace était lancée et même soutenue par d’anciens chefs d’Etat-major, comme Dan Haloutz. 37 réservistes sur 40 de l’escadrille 69 de l’armée de l’air, l’une des plus importantes, ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas à l’entrainement cette semaine.

Ils veulent ainsi exprimer leur désaccord avec le processus législatif en cours au sujet de la réforme judicaire. Les pilotes ont précisé que s’ils étaient appelés au combat, ils seraient présents, mais ils refusent pour le moment de s’entrainer.

L’escadrille 69 est considérée comme la plus importante de l’armée de l’air. En 2007, c’est elle qui avait attaqué le réacteur nucléaire syrien, par exemple et elle effectue nombre d’opérations en territoire étranger, loin des frontières israéliennes.

L’annonce du refus de se présenter aux entrainements a été largement critiquée y compris au sein des opposants à la réforme. Ainsi, le député et ancien chef d’Etat-major, Gadi Eizenkott, a déclaré: »Je comprends la grande douleur des centaines de milliers de personnes qui se battent pour l’avenir de l’Etat d’Israël juif et démocratique, dans l’esprit de la déclaration d’Indépendance. Tsahal est une institution particulière dont le but est de garantir l’existence de l’Etat d’Israël. Sans Tsahal, il n’y a plus d’Etat d’Israël. Nous devons préserver l’armée et la maintenir en dehors de ce combat important et juste. Nous devons faire la différence entre la lutte citoyenne et l’obligation de défendre les citoyens israéliens et de garantir l’existence de l’Etat d’Israël ».

Des responsables militaires ont exprimé aussi leur désapprobation de cet acte qu’ils considèrent comme extrêmement graves. Ils estiment qu’il est inconcevable qu’un pilote décide de son propre chef à quel type de convocation militaire il répond. Au sein de Tsahal, on craint que ces pilotes ne soient pas suffisamment préparés en cas d’opérations.

Hertzi Halévy, le chef d’Etat-major, a publié un communiqué en réaction au refus des réservistes de se présenter: »Le Chef d’Etat-major est conscient du débat public et des divergences, mais ne permettra pas une atteinte à la capacité opérationnelle de Tsahal ». Halévy s’était déjà exprimé auparavant sur les appels de réservistes à refuser de se présenter à l’armée et avait souligné l’importance de garder l’armée en dehors des querelles politiques. »Tsahal est l’armée du peuple au sein de laquelle servent des personnes aux opinions différentes. Notre objectif commun est essentiel à la capacité et aux compétences de Tsahal pour remplir ses missions ».