Depuis la reprise parlementaire, Idit Silman, qui, rappelons-le a démissionné de la coalition, participe aux réunions de son parti Yamina et siège toujours à la tête de la commission de la Santé de la Knesset.

Dans un premier temps, après sa démission, au sein de Yamina, on a tenu à maintenir de bons rapports avec elle afin de maximiser les chances qu’elle vote avec la coalition pour des décisions qui sont fondamentales.

Hier, la guerre a apparemment commencé entre Silman et son parti. Pendant la réunion du parti, Naftali Bennett voulait s’assurer que Silman voterait bien à la Knesset en faveur de la nomination de Matan Kahana au poste de ministre des Cultes. Ce dernier ayant démissionné de son poste pour redevenir député – évinçant ainsi Yomtov Kalfon de son poste – il a besoin désormais de 61 voix à la Knesset pour redevenir ministre. Pour le moment, il a été nommé vice-ministre des Cultes par le gouvernement. Notons que la nomination de Kahana en tant que ministre comporte plusieurs aspects stratégiques pour Bennett. Outre le fait que son fidèle acolyte retrouve son fauteuil pour y poursuivre les réformes engagées, le fait que Matan Kahana ne soit plus ministre l’a aussi de facto exclu du cabinet de sécurité au sein duquel Bennett ne dispose, de ce fait, désormais plus de la majorité face à l’aile gauche du gouvernement.

Idit Silman a répondu à son chef de parti qu’elle ne préférait pas se prononcer sur la question de son vote sur le sujet ce qui a fait sortir Bennett de ses gonds. Il l’a expulsé de la réunion du parti.

Quelques heures plus tard, Silman apprenait par la presse qu’elle ne faisait plus partie non plus de la commission de la Knesset et qu’elle y avait été remplacée par Shirly Pinto. La prochaine étape semble être son éviction de la présidence de la commission de la Santé, mais cette sanction n’a pas encore été prononcée. On a clairement signifié à Silman que l’on attendait d’elle qu’elle se conforme à la discipline de parti sous peine de sanctions supplémentaires qui pourraient aller jusqu’à sa déclaration comme dissidente, suivant l’exemple d’Amihaï Chikli.

Parallèlement, dans les couloirs de Yamina, il se murmure que le vote de Silman en faveur de Kahana est en cours de négociation. Silman demanderait à pouvoir se séparer du parti et ainsi former une faction à elle toute seule à la Knesset, sans être déclarée dissidente, en échange de son vote. Pour l’heure, à Yamina on n’est pas prêt à accepter cette condition.

Bennett ne présentera la nomination de Kahana au vote de la Knesset que s’il est certain d’avoir la majorité nécessaire.

Matan Kahana a expliqué ce matin, sur 103 FM, les derniers événements au sein de Yamina et est notamment revenu sur l’éviction de Kalfon: »Kalfon était un excellent député et avec l’aide de D ieu, il y aura une constellation qui lui permettra de revenir à la Knesset, j’espère que cela arrivera ». Il a expliqué que son retour à la Knesset était uniquement lié au besoin qu’un ténor du parti soit présent lors des débats et des votes parlementaires.

»Il ne s’agit pas d’une éviction, mais de mon retour à la Knesset. La politique n’est pas toujours un terrain de jeu agréable. D’une certaine manière, j’aurais aussi préféré rester dans mon ministère mais c’est ce qu’il fallait faire ».