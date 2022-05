Les prix de l’immobilier n’en finissent pas de monter en Israël. En février-mars 2022, ils ont augmenté de 1.9% et de 16.3% sur toute l’année 2021. Cette tendance encourage beaucoup à se précipiter à acheter dès maintenant, de crainte de ne plus pouvoir se le permettre d’ici peu.

La durée moyenne pour vendre un appartement est descendue à 5 jours et c’est à Modiin que les logements se vendent le plus vite.

La ville la plus chère du pays est Tel Aviv où le prix moyen d’un appartement est de 3.6 millions de shekels. Vient ensuite Kfar Saba avec un prix moyen de 2.7 millions de shekels, puis Ramat Gan (2.5 millions de shekels) et Jérusalem (2.35 millions de shekels).

En bas du tableau, se trouvent Beer Sheva avec un prix moyen de 1.05 millions de shekels, Haïfa (1.22 millions de shekels) et Ahskelon (1.38 millions de shekels).

Les professionnels de la construction sont unanimes, si l’on veut que les prix baissent, il faut d’une part que l’Etat diminue les taxes et vendent moins chers les terrains constructibles et d’autre part, qu’il fasse en sorte que l’offre de logement augmente plus rapidement car celle-ci est bien inférieure à la demande.

Notons que la décision de la Banque d’Israël d’augmenter le taux d’intérêt devrait jouer sur le rapport offre et demande dans le domaine de l’immobilier, en rendant les crédits plus chers et donc en relachant la pression sur la demande.

En attendant donc, les données relatives aux achats d’appartement ces derniers temps montrent que les acheteurs se décident plus rapidement. Les transactions immobilières se font à un rythme qui laissent à penser que personne ne veut prendre le risque d’attendre et de payer plus cher.