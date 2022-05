La Knesset a adopté hier en troisième et dernière lecture la loi qui octroie une déduction d’impôts supplémentaire aux parents qui travaillent et qui ont des enfants entre 6 et 12 ans.

La loi a été adoptée par 57 pour et 49 contre. En vertu de cette loi, une déduction d’un point d’impôt sera accordée pour l’année d’imposition 2022 aux parents dont les enfants ont entre 6 et 12 ans. Cela concerne 610000 parents actifs pour une somme de 2.1 milliards de shekels, chaque point valant 2976 shekels par an et par enfant dans la tranche d’âge concernée.

Le ministre des Finances Avigdor Liberman s’est félicité du vote de cette loi qui permet d’augmenter le revenu brut des familles. »Nous avons amélioré de manière conséquente la qualité de vie de ceux qui travaillent, qui paient des impôts et qui contribuent à l’Etat ».

Cette mesure s’applique rétroactivement depuis janvier 2022.

La deuxième partie de la loi concerne les bourses pour les faibles salaires, qui seront augmentées de 40% pour l’année 2022.