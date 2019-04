Yaëlle Ifrah figure en 13e position sur la liste de Koulanou, le parti fondé et dirigé par Moshé Kahlon. Arrivée en Israël, il y a à peine 4 ans, cette mère de 3 filles, a été productrice télé avant de devenir chef et propriétaire d’un restaurant cacher à Paris.

Comment tout cela mène à la politique et quels sont ses projets pour la prochaine Knesset? Elle nous répond du tac au tac.

LA POLITIQUE EN ISRAEL

J’ai fait mon alya de Paris avec ma famille en 2015. J’ai traversé tous les problèmes que connaissent les olim de France : école, travail, j’avais simplement la chance d’avoir un très bon niveau d’hébreu. Très rapidement, j’ai décidé de contribuer et d’aider autant que possible à la réussite des olim de France. J’ai commencé par donner des conférences sur l’entrepreneuriat avec Mati et Qualita, puis je suis rentrée en 2017 à la Knesset comme assistante parlementaire d’Elie Elalouf.

KOULANOU

Je suis arrivée chez Koulanou via Elie Elalouf. Elie est un homme extraordinaire, prix Israël, activiste social infatigable, auteur du rapport Elalouf sur la pauvreté, nommé en 2015 président de la Commission du Travail, des Affaires sociales et de la Santé. Il est né à Fès et le français est sa langue maternelle, il est naturellement président du groupe d’amitié Israël-France à la Knesset, et je l’ai épaulé dans ce travail colossal de hasbara, de diplomatie, de rencontres avec des parlementaires, journalistes et délégations. C’est notre Commission qui a fait voter les lois sur les équivalences de diplômes pour les olim de France, en particulier dans les professions médicales, en plus d’un travail de fond d’aide aux olim.

Je suis candidate sur la liste, à ce titre, je suis chargée de représenter, de défendre et de faire comprendre les problématiques liées à l’alya de France. La liste de Koulanou n’est pas constituée de 80% d’ashkénazes du Nord de Tel Aviv, elle représente la diversité de la société israélienne : trois femmes dans les six premières places dont Tali Ploskov issue de la communauté russe, le député druze le plus populaire d’Israël, Akram Hasson, le député d’origine éthiopienne Fantaon Sayoum, et moi, ola hadasha de France. Et bien sûr une moitié de députés sont d’origine séfarade ou mizrahi. C’est toute la beauté de la mosaïque humaine qui constitue la société israélienne, et je crois que Koulanou est le seul parti qui la reflète avec tant de fidélité. Il était donc logique que j’y figure.

BILAN ET PERSPECTIVES

Koulanou a un bilan exceptionnel. Je propose aux sceptiques de retourner quatre ans en arrière et de renoncer à : l’abonnement de téléphone à 20 sh au lieu de 300, le salaire de nos soldats qui a doublé, la baisse des prix du logement après dix ans de hausse, la construction de 50.000 logements, les subventions aux tsaharonim, les crédits d’impôt pour les jeunes parents, les allocations à nos anciens… tout ça c’est Koulanou, si Kahlon n’obtient pas le ministère des Finances, tout cela disparaitra.

GUESHER VS KOULANOU

Orly Levy est une femme de qualité, avec des valeurs qui se rapprochent clairement de celles de Koulanou. Elle pourrait nous apporter beaucoup si elle choisissait de collaborer avec nous après les élections.

13e PLACE: REALISTE?

Au sein d’un parti de dix mandats aujourd’hui, la treizième place est une position réaliste. Koulanou n’est pas un nouveau parti à l’identité incertaine constitué de nouveaux venus. Les députés sortants, avec des bilans impressionnants, figurent tout naturellement avant moi . Je ne m’occupe pas des sondages qui se sont systématiquement trompés lors de toutes les campagnes électorales. Ce que je vois, et je vous invite à le vérifier, c’est le terrain, les meetings pleins à craquer, les 40.000 vues qu’ont suscité nos films de campagne sur les problèmes des olim de France, en cours de diffusion sur notre page Facebook. Nous avons choisi le peuple, et non pas de nous mettre en scène dans des affrontements stériles. Jamais nous n’attaquons les autres, nous parlons de vous, de vous et encore de vous. Je suis persuadée que nous obtiendrons à nouveau dix mandats, et que je rentrerai à la Knesset pour servir les électeurs de Koulanou de toutes mes forces, et avec mon expérience au sein de la Knesset et ma connaissance de tous les rouages de la législation, je serai d’une grande efficacité.

GOUVERNEMENT DE DROITE OU DE GAUCHE?

La mécanique du vote en Israël est particulière, on ne vote pas pour le premier ministre mais pour le parti dont on sait qu’il va nous défendre et que l’on veut voir rentrer à la Knesset, c’est le système des blocs qui ensuite entre en action et détermine qui sera premier ministre. En votant Koulanou, vous votez pour un parti sioniste, souverain, social, responsable, qui appliquera son programme de réformes, de baisse des prix, d’aide aux familles et de réduction des inégalités, sans jamais transiger sur la sécurité d’Israël et en continuant à porter son économie à des sommets jamais atteints avant son arrivée.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay