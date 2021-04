Le Hamas joue sur la bague de violences arabes à Jérusalem tout autant qu’elle les attise. Le chef du Hamas à l’étranger Khaled Meshal a lancé une grave menace contre Israël avec le ton belliqueux qui est coutumier des organisations terroristes : « Nous sommes en lutte contre notre ennemi sur cette terre qui veut ‘judaïser’ notre ville sainte. Nous nous trouvons à proximité d’une grand combat contre cette ‘judaïsation’ et le contrôle de Jérusalem et la volonté de partager Al-Aqsa (…) La lutte pour Jérusalem n’appartient pas uniquement aux habitants de la ville, il s’agit d’une campagne du peuple palestinien tout entier et toutes ses organisations. Nous ferons du 28e jours du Ramadan (10 mai) un moment fondateur dans le réveil face à l’occupant et ses ‘colons' ».

Le 10 mai est également Yom Yeroushalaïm et il est fort à parier que les autorités israéliennes seront sévères avec ceux qui sont menacés plutôt qu’envers ceux qui menacent « afin de ne pas provoquer la sensibilité des musulmans ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90