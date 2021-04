Dimanche soir tard, deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. L’une s’est abattu dans un terrain vague entre le kibboutz Netiv HaAssara et le kibboutz Erez et la seconde s’est abattue à l’intérieur du territoire de la bande de Gaza. Par ailleurs, des centaines de « Palestiniens » se sont à nouveau rendus près de la clôture de sécurité et ont allumé des incendies.

En guise de « riposte » et après consultations avec les responsables sécuritaires, le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, général Rassan Aliyan, a ordonné…la réduction du périmètre de pêche de 15 miles à 9 miles pour les pêcheurs gazaouis!

Photo Edi Israël / Flash 90