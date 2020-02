L’ancien chef d’état-major adjoint et député Yaïr Golan a porté de graves accusations à propos des derniers attentats. Sur la chaîne Hadashot 12 il a accusé la droite israélienne d’être responsable de la recrudescence de la violence, encore plus que l’annonce du Plan Trump: « Ce sont les déclarations sur l’annexion, l’hystérie de l’annexion, qui ont provoqué ces violences » a dit l’ancien officier qui collectionne les déclarations scandaleuses et stupides depuis bientôt quatre ans.

Indiquant qu’il est opposé au Plan Trump, Yaïr Golan a rajouté que « celui qui veut vraiment la paix réunit les deux parties en conflit pour négocier et pas seulement l’une des parties », comme si l’Autorité Palestinienne suppliait depuis des années de négocier avec Israël! Ce genre de propos sera accueilli avec satisfaction à Ramallah et à Gaza.

Beaucoup a déjà été dit et écrit dans le domaine psychiatrique sur cette pathologie juive séculaire de s’attribuer la culpabilité des actes des antisémites. Yaïr Golan n’échappe hélas pas à ce phénomène autodestructeur.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90