Les forces de sécurité conjointes ont réussi à mettre la main sur le terroriste qui a blessé quinze soldats durant la nuit de mercredi à jeudi au volant de sa voiture. Il s’agit d’un homme de 25 ans habitant le quartier d’A-Tour à Jérusalem. Il a été arrêté près de l’intersection du Goush Etzion et emmené pour interrogatoire. Le terroriste n’a aucun passé judiciaire et n’est pas membre d’une organisation terroriste. C’est donc la preuve qu’il a été motivé par l’incitation permanente en provenance de Gaza et de Ramallah, notamment à travers les réseaux sociaux.

Jeudi au Kotel, lors de la cérémonie de prestation de serment des nouvelles recrues de la brigade Golani- qui a été particulièrement émouvante pour des raisons évidentes – le commandant de la brigade, colonel Shaï Klapper a adressé ses voeux de prompt et complet rétablissement aux blessés et a déclaré sous les applaudissements « qu’aucun attentant n’arrêtera Tsahal qui restera déterminé plus que jamais ».

Après les nouvelles menaces proférées par Abou Mazen, le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui a répondu lors d’un meeting électoral à Ramla: « J’avais dit ce matin que ce n’était qu’une question de temps et que nos forces mettraient la main sur le terroriste. Et je dis à Abou Mazen: ‘Nous ferons tout ce qu’il faut pour protéger notre pays et pour lui donner des frontières définitives, et nous le ferons avec vous ou sans vous ».

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90