Le ministre de la Contruction et du Logement Zeev Elkin, également en charge des relations entre le gouvernement et le parlement a évoqué la défaite de la coalition lors du vote sur la loi de citoyenneté et la difficulté de faire adopter des textes qui auparavant passaient facilement. Grand partisan de Binyamin Netanyahou avant qu’il ne tourne casaque à 180°, Zeev Elkin a accusé l’ancien Premier ministre d’avoir « préféré la politique aux intérêts des citoyens d’Israël ». Mais le ministre est allé plus loin, en trouvant les coupables pour un prochain attentat : « Je pense qu’ils devront se regarder dans le miroir le jour où, à Dieu ne plaise, un attentat se produisait à cause de l’échec de cette loi. Le terroriste ne se posera pas la question qui est pour ou contre Netanyahou. Tous ceux qui ont voté contre cette loi, si l’on croit aux avertissements des services de sécurité, auront une responsabilité en cas d’attentat » !!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90