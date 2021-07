Des fouilles archéologiques effectuées sous les Tunnels du Kotel à Jérusalem ont été nominées pour un concours international. Ce concours est au nom de Khaled El-Assad, archéologue syrien qui fut responsable des monuments antiques de la ville de de Tadmor (Palmyre) et qui furent détruits par Daesh. En 2015, Khaled El-Assad avait été torturé durant un mois pour livrer des informations sur des antiquités cachées dans la ville. Il avait été ensuite exécuté sans avoir parlé. Le site archéologique israélien est en concurrence avec des sites italien, indonésien, allemand et égyptien. Les fouilles réalisées sous les Tunnels du Kotel ont permis de metrtre au jour un site juif datant de l’époque romaine, à la veille de la destruction de Jérusalem et du 2e Temple. Ce site était enfoui sous le sol d’une grande infrastructure datant de l’époque byzantine.

Photo Illustration – Yonatan Sindel / Flash 90