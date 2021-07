L’ambassadeur d’Israël aux Nations-Unies et à Washington a salué la décision de l’Onu de condamner le Hamas pour avoir utilisé sa population comme bouclier humain lors de l’Opération « gardiens des Murailles » : « Je salue cette décision qui condamne l’utilisation par des terroristes méprisables de leur propre population pour se protéger ou protéger leurs infrastructures terroristes. Je suis heureux que nos efforts diplomatiques aient porté leurs fruits. Il ne faut en aucun cas permettre aux terroristes d’utiliser des écoles, des maisons d’habitation, des hôpitaux ou des mosquées et il doit être clair qu’ils porteront l’entière responsabilité des conséquences. Ces organisations terroristes imposent un énorme défi aux Etats qui respectent le droit international et tentent de protéger leurs citoyens. Cette prise de position sans ambigüité adoptée par la communauté internationale met en évidence la problématique du combat asymétrique que mènent les pays démocratiques contre les organisations terroristes ».

Photo Pixabay