Le gouvernement déjà hypertrophié s’est encore agrandit d’un vice-ministre. Le conseil des ministres a nommé dimanche matin Itshak Meïr Halévy, ancien maire d’Eilat et membre de Tikva Hadasha, au poste de vice-ministre de l’Education. Il s’agit d’une nomination qui était prévue dans les accords de coalition, avec six ministres pour six députés ! Face aux critiques, Gideon Saar avait renoncé à cette sixième nomination, mais quelques mois plus tard, alors que toutes les promesses d’un « gouvernement réduit » ont été balayées par les autres partis, cette nomination a être approuvée.

Ainsi le gouvernement « du changement » sera composé de 34 ministres et vice-ministres soit 16 de plus que ce que Yaïr Lapid avait promis lorsqu’il qualifiait la multiplicité des postes ministériels comme « corruption par excellence » et « gouffre financier sur le compte des contribuables ».

Par ailleurs, un ministre supplémentaire pourrait être nommé. Naftali Benett souhaite nommer Nir Orbach comme « ministre du Repeuplement juif » (Hityashevout) mais ‘Hagit Moshé, adjointe au maire de Jérusalem et présidente du parti Habayit Hayehoudi a exprimé son opposition et exige que ce ministre soit choisi dans les rangs de son parti, en vertu d’un accord conclu avec Yamina avant les élections lorsqu’elle avait finalement tourné le dos à Betzalel Smotritch pour soutenir Nafatli Benett. Ce dernier avait alors promis un ministère pour ‘Hagit Moshé ou un autre membre de Habayit Hayehoudi.

L’an passé, un homme politique connu avait déclaré : « Il sera intéressant de savoir ce que diront tous les gens qui ne mangent pas à leur faim lorsqu’ils verront ces gens au gouvernement qui se distribuent des postes ministériels, des sièges et des bureaux ». Il s’appelait Yaïr Lapid, chef de l’opposition.

Photo Oren Ben Hakoun / POOL