Fin de la protection rapprochée de la famille Netanyahou

Malgré les menaces directes proférées à l’encontre de la famille Netanyahou par des organisations d’extrême gauche ou des individus sur les réseaux sociaux et en dépit des appels répétés de l’ancien Premier ministre (v. vidéo), la commission interministérielle chargée du Shin Bet, présidée par Matan Kahana (Yamina) a annoncé dimanche que la protection rapprochée de l’épouse et des deux fils de Binyamin Netanyahou prend fin et ne sera pas prolongée au-delà des six mois légaux suivant la fin de sa fonction de Premier ministre. La commission a suivi les recommandations du Shin Bet, de la police, du Mossad et du Conseil à la sécurité nationale.

Le député Eleazar Stern (Yesh Atid) a justifié cette décision en déclarant que la commission gouvernementale n’a fait que suivre les recommandations des échelons techniques. Un argument assez léger lorsqu’on se souvient qu’il y a deux semaines, le gouvernement avait su faire fi des recommandations de la commission des nominations en nommant tout de même Amir Peretz à la tête du consortium Israel Aerospace Industries.

Dans son message vidéo, le chef de l’opposition avertit des risques qu’encourent les membres de sa famille et demande : « Qui prendra la responsabilité s’il arrive quoi que ce soir à mon épouse à à mes fils ? » Il a également rappelé que l’ancien ministre Re’hav’am Zeevi hy »d avait été assassiné deux jours après que sa protection rapprochée eut été levée.

En vertu de la loi, la protection rapprochée de Binyamin Netanyahou lui-même se poursuivra pour vingt ans à partir de la fin de son mandat.

La famille Netanyahou a réagi avec colère, dénonçant une « décision politique, scandaleuse, irresponsable et prévisible, qui met en danger l’épouse et les fils de l’ancien Premier ministre ». Elle accuse la commission interministérielle de n’avoir tenu aucun compte de l’avis émis par l’unité spéciale « Magen » chargée de la protection de l’épouse et des fils de l’ancien Premier ministre, qui elle a recommandé de prolonger cette protection.

Yaïr Netanyahou ne s’est pas étonné de cette décisions et a égratigné le directeur du Shin Bet en rappelant qu’il a passé par la Fondation américaine Wexner dont les orientations politiques sont notoires.

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a réagi en écrivant : « A dieu ne plaise, mais le sang sera sur le mains de chacun des ministres de ce gouvernement irresponsable. Le danger en provenance des anarchistes d’extrême gauche est bien réel (…) Le Shin Bet ‘parvient’ à déceler les menaces tout comme il est parvenu à identifier l’espion au domicile du ministre de la Défense !! Quelle honte !! »

Le ministre travailliste de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a parlé d’une « décision facile à prendre » puisqu’elle bénéficiait d’un accord quasi-unanime. « Si la police et le Shin Bet détectent un jour une telle menace, ils s’en occuperont »…

