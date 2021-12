Depuis quelques semaines, de doctes « explications psychologiques » sont fournies dans les médias ou même par des responsables politiques au sujet des mobiles des terroristes auteurs des récents attentats, allant de la détresse psychologique aux conflits familiaux. Le chanteur Yehoram Gaon a tenu à rappeler ce qui est évident et à répondre à celles et ceux qui semblent minimiser voire occulter les raisons profondes qui poussent des Arabes, parfois jeunes, à s’attaquer à des Juifs.

Avec son bon sens habituel, le chanteur déclare que ce qui pousse des Arabes « palestiniens » à tuer des Juifs est « le contenu des programmes scolaires de l’Autorité Palestinienne qui délégitime l’Etat d’Israël et le principe même d’une souveraineté juive en Eretz Israël, et qui encourage le terrorisme ».

Yehoram Gaon est lucide face à la situation : « Les enfants dans les écoles de l’Autorité Palestinienne sont encouragés par leurs enseignants à accomplir des actions violentes en glorifiant le Jihad et la mort, en présentant les terroristes comme des héros et des modèles à suivre. Lorsque le chef de l’AP déclare que les Juifs n’ont aucun droit de mettre les pieds sur le Mont du Temple car ils le ‘souillent’ et que les élèves apprennent qu’il faut être prêt à mourir en héros pour protéger Al-Aqsa, alors on comprend mieux qu’une adolescente de 15 ans s’imagine qu’il est normal qu’une femme juive qui passe dans la rue est ‘impure’ et qu’il faut la faire disparaître. C’est dans le contenu des programmes scolaires qu’il faut chercher la source de la mort propagée dans nos rues par des enfants, et qu’on arrête de chercher des causes dans les problèmes à la maison, dans une dispute avec la grand-mère parce qu’elle a commencé à chanter ».

Et de rajouter avec logique que si les mobiles des terroristes étaient réellement d’ordre psychologique ou familial, ils s’en prendraient à des membres de leur famille, à des voisins ou à des passants dans leur village.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90